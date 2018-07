Avondje Gentse Feesten eindigt met zware crash op E403 in Lichtervelde: persoon in levensgevaar Alexander Haezebrouck

23 juli 2018

07u54 0 Op de E403 vond deze morgen tussen Torhout en Lichtervelde een zwaar ongeval plaats. Een auto knalde er deze tegen een vrachtwagen in de richting van Kortrijk. De auto vloog daarna tegen de middenberm en kwam uiteindelijk op de pechstrook tot stilstand.

In de auto zaten drie jongemannen. Vooral de passagier vooraan is er erg aan toe. Hij werd bevrijd door de hulpdiensten en in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder en een derde inzittende raakten gewond. De klap was zo hevig dat hun motorblok in de middenberm was gevlogen. De auto zou veel te snel gereden hebben. Het trio kwam naar verluidt van de Gentse Feesten. Door het ongeval is een rijstrook versperd. Op dit moment is zelfs de volledige snelweg afgesloten zodat de takeldiensten hun werk kunnen doen.