Autoverkeer op Vlaamse snelwegen licht toegenomen tijdens eerste week paasvakantie

14 april 2020

17u22

Bron: Belga 1 Tijdens de weekdagen van de eerste week van de paasvakantie is het aantal afgelegde kilometers door het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen heel licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum over de impact van de maatregelen tegen COVID-19. “Dat verandert weliswaar heel weinig aan de vaststelling dat erg veel mensen de maatregel goed opvolgen om geen niet-essentiële verplaatsingen te doen”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx.

Het Vlaams Verkeerscentrum publiceerde vandaag dinsdag de meest actuele weekcijfers voor de periode van maandag 6 april tot en met zondag 12 april, dus de eerste week van de paasvakantie. “De situatie bij het vrachtverkeer blijft vooralsnog ongewijzigd, maar bij het autoverkeer is er een lichte stijging merkbaar op weekdagen”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Stijging gebonden aan locaties en momenten

In de weken van 23 maart en 30 maart is het aantal afgelegde kilometers door auto's op weekdagen maar één keer boven de 18 miljoen uitgekomen. In de eerste week van april lag dat aantal kilometer op vier van de vijf weekdagen hoger dan 18 miljoen. Het Verkeerscentrum heeft daar nog geen verklaring voor. Dat zal later moeten blijken na meer analyse, klinkt het. De erg lichte stijging is bovendien gebonden aan verschillende locaties en momenten.

Bruyninckx benadrukt ook dat de maatregel om geen onnodige verplaatsingen uit te voeren, alleszins op de Vlaamse snelwegen heel goed wordt opgevolgd. Hij verwijst ook naar berichten dat afgelopen paasweekend bijvoorbeeld toch mensen eropuit zijn getrokken. “Dat heeft zich niet op de snelwegen afgespeeld, want de weekendcijfers liggen erg laag. We hebben niets gezien dat afwijkt van vorige cijfers.”

Opstart wegenwerken

Naast de verkeersprestatie (de afgelegde kilometers) volgt het Vlaams Verkeerscentrum ook de impact op de filezwaarte. “We zien dat de filebarometer is ineengezakt. De weinige files die er nog staan, bevinden zich rond Antwerpen”, aldus de woordvoerder. Dat komt door wegenwerken, eventuele incidenten en door grenscontroles, vooral dan op de E19 richting Breda.

“We bekijken nu wat de opstart van een hele hoop wegenwerken zal geven”, aldus nog Bruyninckx. Zo zijn enkele werven speciaal vervroegd, om de hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken. “We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie met een erg laag aantal afgelegde kilometers.”