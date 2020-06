Autoverkeer neemt toe, maar ligt nog 12 procent lager dan voor corona HR

22 juni 2020

14u34

Bron: Belga 0 In de periode van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni is het autoverkeer met 6,5 procent gestegen. Het autoverkeer op werkdagen ligt wel nog altijd 12 procent lager dan voor de coronamaatregelen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Ook het weekendverkeer blijft aangroeien. Op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni was er 6,9 procent meer autoverkeer dan in het voorafgaande weekend. Het autoverkeer in het weekend ligt nog 13 procent lager dan in de eerste helft van maart.

Het vrachtverkeer is in de werkweek toegenomen met 1,1 procent en ligt momenteel 4,5 procent lager dan in de laatste weken voor de coronacrisis. Op vrijdag 19 juni legden het vracht- en autoverkeer samen 60.573.235 kilometer af. Dat maakt van die vrijdag de drukste dag sinds de terugval van het verkeer door corona. Vrijdag 12 juni ging het nog om 56.718.551 kilometer.



De filedruk op de Vlaamse snelwegen blijft nog altijd ver onder het gebruikelijke niveau. Op de werkdagen van de derde week van juni lag de filezwaarte 61 procent lager dan tijdens dezelfde kalenderweek in 2019.

Lees ook:

Dankzij corona tot 20.000 euro korting op stockwagens: wat zijn de strafste promoties en hoelang kan dat nog blijven duren? (+)

Welke verkoper kies je? En moet je nog naar de showroom? Zes vragen die je jezelf moet stellen als je een nieuwe auto wil kopen (+)

Gedaan met diesel? Nieuwe Golf TDi bewijst dat emissie-arm dieselen echt wel kan (+)