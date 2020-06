Autoverkeer neemt fors toe door gestage versoepeling coronamaatregelen ADN

02 juni 2020

14u49

Door de gestage versoepeling van de coronamaatregelen is het verkeer sinds 4 mei voelbaar aan het aangroeien, zowel op werkdagen als in de weekends. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum dinsdag. In de laatste week van mei, van 25 mei tot en met 31 mei, nam het autoverkeer op werkdagen fors toe, met 16 procent. Het vrachtverkeer lag dan weer, ietwat verrassend, 1,8 procent lager dan in de voorafgaande week. Het autoverkeer en de filedruk blijven evenwel nog een heel stuk onder de niveaus van voor de invoering van de coronamaatregelen.

In de laatste week van mei lag het totale aantal afgelegde kilometers door auto's en vrachtverkeer samen elke werkdag ruim boven de 46 miljoen kilometer. Op de zeer drukke en incidentrijke vrijdag 29 mei steeg dat cijfer volgens het Vlaams Verkeerscentrum zelfs naar ruim 51,5 miljoen. Sinds de invoering van de maatregelen tegen corona medio maart lag dat cijfer nooit zo hoog.

Ondanks de terugkeer van veel verkeer is er toch nog steeds een duidelijk verschil in vergelijking met de eerste twee weken van maart: het autoverkeer op werkdagen ligt nog altijd 26,8 procent lager, het vrachtverkeer 4,7 procent lager. In het weekend is er 38,9 procent minder autoverkeer dan in de laatste weekends voor de coronacrisis.

Voorlopig blijft ook de filedruk op de Vlaamse snelwegen nog ver onder het gebruikelijke niveau. Op de werkdagen van de laatste week van mei lag de gemiddelde filezwaarte op de Vlaamse snelwegen 68 procent lager dan in de eerste twee weken van maart. In de regio Antwerpen, waar de grote werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding tot files leiden, is de filezwaarte nog altijd 65 procent lager dan voor de coronacrisis. In Brussel ligt de filezwaarte maar liefst 90 procent lager.