Autopsieverslagen slachtoffers aanslagen 22 maart gestolen uit Brusselse parketgebouw

08 januari 2019

Bron: VTM Nieuws 0 Bij een inbraak in het parketgebouw in Brussel zijn de autopsieverslagen gestolen van de slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. De verslagen stonden op één harde schijf.

Op klaarlichte dag is een dief vorige donderdag het parketgebouw van Brussel binnengedrongen. Hij is binnengewandeld in het kantoor van de wetsdokter, en heeft daar de autopsieverslagen gestolen van alle slachtoffers van de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Die stonden allemaal op dezelfde harde schijf.

Waarom ze zijn gestolen is niet duidelijk. Ook of de dief gericht op zoek was naar de autopsieverslagen, is niet duidelijk. Het parket gaat de nabestaanden nu één voor één contacteren. Intussen is wel al een verdachte van de diefstal opgepakt, maar die ontkent elke betrokkenheid.

“Dit is zeer verbazingwekkend nieuws. We stellen ons de vraag waarom specifiek deze zaken gestolen worden. Het is tamelijk onbegrijpelijk, het laatste wat je zou verwachten, dat er interesse bestaat voor dergelijke informatie”, verklaart Philippe Vansteenkiste, voorzitter van de slachtoffervereniging V-Europe.

Op 22 maart 2015 vielen op de luchthaven van Zaventem en in de metro ter hoogte van halte Maalbeek 32 doden: 17 Belgen en 15 buitenlanders. Het onderzoek naar de daders, de broers El Bakraoui, Najim Lachraaoui, Mohamed Abrini en hun netwerk, loopt nog.