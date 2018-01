Autopsie bevestigt gewelddadig overlijden in Schaarbeek: nog geen verdachte opgepakt

hr

12u01

Bron: Belga

0

Google Street View - Belga Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen in haar woning in de Diamantlaan in Schaarbeek.

De 43-jarige vrouw die vorige woensdag dood is aangetroffen in haar woning in Schaarbeek, is wel degelijk door tussenkomst van een derde overleden. Dat blijkt uit de autopsie die op het lichaam is uitgevoerd. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt.