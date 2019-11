Automobilistenlobby hekelt wildgroei lage-emissiezones: “Onaanvaardbaar zonder alternatieven” kv

26 november 2019

20u20

Bron: Belga 0 Freesponsible, de recent opgerichte lobby-organisatie die de belangen van automobilisten verdedigt, heeft vandaag uitgehaald naar de wildgroei van lage-emissiezones (LEZ) in ons land. De organisatie vraagt uniforme toelatingscriteria en pleit ook voor randparkings met gratis pendelbussen. "Zonder alternatieven zijn bijkomende LEZ's onaanvaardbaar", klinkt het.

Antwerpen en Brussel hebben al een LEZ, die echter strenger wordt vanaf 1 januari 2020. En ook Gent voert begin volgend jaar een LEZ in. Daarnaast zouden nog meer steden zoals Mechelen, Eupen en Namen erover nadenken, blijkt uit een rondvraag van VAB. Vanaf 1 januari zullen meer dan 600.000 automobilisten zo'n LEZ niet meer binnen mogen, of enkel mits betaling. Als de regels in 2027 nog strenger worden, geldt dit zelfs voor 1,5 miljoen automobilisten.

Volgens Freesponsible is er dringend nood aan overleg op bovenstedelijk niveau, "opdat de verschillende normen, toelatingen en tolbedragen op elkaar zouden afgestemd worden, om een totale wildgroei aan reglementeringen en tarieven te vermijden". Volgens de belangenorganisatie kan het gewest hier een coördinerende rol spelen.



Freesponible dringt ook aan op corrigerende maatregelen, "om de bewoners en de bestuurders die zich geen nieuwe(re) auto kunnen veroorloven niet het slachtoffer te laten worden van de invoering van dergelijke zones. Voor veel mensen is hun auto nog steeds hun enige mogelijke vervoermiddel, en in veel gevallen ook de enige mogelijkheid om nog deel te nemen aan het maatschappelijk leven."

In eerste instantie zouden deze mensen een verlaging van hun verschuldigde verkeersbelasting moeten kunnen krijgen, klinkt het. Ook premies of subsidies voor bewoners die hun 'vervuilende' auto willen inruilen voor een proper exemplaar, staan op het verlanglijstje. Andere corrigerende maatregelen zijn gratis randparkings van waaruit gratis of goedkope pendeldiensten op zeer regelmatige tijdstippen de stad in- en uitrijden. De betrokken steden zouden ook verplicht moeten investeren in voldoende publieke laadinfrastructuur, met name voor de bewoners die niet over een eigen garage beschikken.

"Indien de huidige wildgroei van reglementeringen en tarieven zonder compensatie voor de getroffen automobilisten voortduurt, dreigt de ontevredenheid verder toe te nemen en verdwijnt het draagvlak voor dergelijke initiatieven als sneeuw voor de zon", waarschuwt Freesponsible.