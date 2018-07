Automobilisten in file krijgen water na gekantelde truck op A19

27 juli 2018

Op de A19 is het Rode Kruis op dit moment bezig met de bedeling van drinkwater aan gestrande chauffeurs. Die staan in een kilometerslange file na een ongeval op het knooppunt met de E403 in het West-Vlaamse Moorsele (Wevelgem).