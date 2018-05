Automobiliste vliegt over de kop en belandt in voortuin Toon Verheijen

12 mei 2018

09u24

Bron: Eigen berichtgeving 14 Een vrouw van middelbare leeftijd is afgelopen nacht gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Dieperstraat in Herselt (provincie Antwerpen) in de Zuiderkempen.

De vrouw verloor om een onduidelijke reden de controle over het stuur in een bocht. De wagen vloog over de kop en belandde in een voortuin. Enkele brokstukken vlogen tot tegen de gevel. De vrouw moest door de brandweer bevrijd worden en is overgebracht naar het ziekenhuis.