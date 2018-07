Automobilist zwaargewond na klap tegen landbouwvoertuig: weg tussen Oudenaarde en Brakel afgesloten Ronny De Coster

13 juli 2018

01u21

In het Oost-Vlaamse Edelare bij Oudenaarde is gisterenavond iets voor middernacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Op de Edelareberg op de N8, de weg tussen Oudenaarde en Brakel, kwam het tot een frontale botsing tussen een personenwagen en een pikdorser.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Hoge Weg, waar de Edelareberg een scherpe bocht maakt.

Een team van de brandweerpost Oudenaarde snelde ter plaatse om de bestuurder van de personenwagen te bevrijden. De man was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar toen hij werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde.

De bestuurder van het landbouwvoertuig bleef bij de crash ongedeerd.

Als gevolg van het ongeval werd de N8 in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.