Automobilist verblind door de zon rijdt in op signalisatiewagen, arbeiders ongedeerd Jan Van Maele

06 november 2018

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een automobilist die verblind werd door de laagstaande zon, is deze middag op de N31-A11 expresweg in Zuienkerke op een signalisatiewagen gereden. De arbeiders die in de berm aan het werk waren, kwamen er met de schrik vanaf.

Het ongeval gebeurde even voor 14:00 uur in de richting van Brugge. De bestuurder van de personenwagen werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand bestaat nog geen duidelijkheid. Door het ongeval stond er op de N31 richting Brugge een lange file.