Automobilist stopt en haalt slapend meisje uit brandend huis mvdb

29 maart 2019

20u10

Bron: Belga 0 Een voorbijrijdende automobilist heeft deze namiddag een heldenddaad verricht in het Henegouwse Forchies-La-Marche, een deelgemeente van de stad Fontaine-l’Évêque nabij Charleroi.

De man reed rond 15.00 uur door de rue du Huit en merkte een brand in een woning op. De brandweer was nog niet ter plaatse. Hij zette meteen zijn auto aan de kant. Op gevaar van eigen leven liep hij het huis binnen om te kijken of er nog iemand aanwezig was. Hij merkte een slapend meisje op. De man, wiens naam niet is vrijgegeven, kon haar in veiligheid brengen.



Ze raakte enkel licht bedwelmd door de rookontwikkeling. De brandweer van Marcinelle heeft vervolgens de vlammen geblust. Dankzij de alerte automobilist zijn er geen slachtoffers gevallen.