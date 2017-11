Automobilist slaat op de vlucht na spectaculair ongeval Hans Verbeke

Hans Verbeke In Ledegem is in de vooravond een automobilist gaan lopen nadat hij of zij een ongeval veroorzaakte.

De bestuurder reed in een Mercedes C220 langs de Fabriekslaan. In een bocht naar rechts verloor hij of zij de controle over het stuur. De wagen belandde links van de weg in de gracht en plofte tegen een elektriciteitspaal die afknakte. Voor iemand uit de buurt besefte wat er gebeurd was, bleek de bestuurder al spoorloos. Waarom hij of zij wegvluchtte, is niet duidelijk. Een interventieteam van netwerkbeheerder Infrax kwam ter plaatse om de aangereden elektriciteitspaal te vervangen. Het was al een tijd donker voor die klus geklaard was.

