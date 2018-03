Automobilist rijdt zich vast in bedding, kusttram passeert rakelings

Bart Boterman

17 maart 2018

19u00

Bron: Eigen berichtgeving

0

Een autobestuurder was gisteravond rond 21 uur even in de war toen hij uit de Vreugdelaan in Oostduinkerke (Koksijde) kwam gereden en de Albert I-laan richting Nieuwpoort zou opdraaien. De man had niet gezien dat er ter hoogte de Vreugdelaan geen overgang voor voertuigen is op de bedding van de kusttram.