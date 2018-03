Automobilist met enkel onderbroek aan belandt in gracht

Nina Bernaerts

31 maart 2018

16u33

Een 30-jarige man uit Mortsel is afgelopen nacht in de gracht gesukkeld in de Zinkvalstraat in Schelle. De man raakte eerst nog een betonnen paaltje vooraleer hij met zijn BMW de weg afging.