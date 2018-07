Automobilist met 202 km per uur geflist op weg waar hij 70 mag

mvdb

04 juli 2018

14u28

Bron: TV Limburg

0

Een automobilist is afgelopen weekend met een rotvaart van liefst 202 km per uur geflitst op de Kinrooiersteenweg in Maaseik, waar de maximale toegelaten snelheid 70 is. Dat meldt TV Limburg.