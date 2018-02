Automobilist maait zeventiger van zebrapad en pleegt vluchtmisdrijf: "Hoe laf en harteloos kan je wel zijn?" Ronny De Coster

10 februari 2018

16u46

Bron: Eigen berichtgeving 704 In het Oost-Vlaamse Zottegem is een man van zeventig ernstig gewond geraakt, nadat hij bij het oversteken op een zebrapad werd opgeschept door een auto. Het slachtoffer liep verschillende breuken en kneuzingen over het hele lichaam op. De chauffeur is gevlucht en nog altijd spoorloos.

Hendrik Van Boegeld (70) was vrijdagavond rond halftwaalf samen met zijn vrouw Monique na een avondje musical te voet op weg naar huis, toen het ongeval zich voordeed. Dat was aan het kruispunt van de Bruggenhoek en de Elenestraat in het centrum van Zottegem.

"We wonen op een boogscheut ervan en weten dus dat dit een heel gevaarlijke oversteekplaats is. Daarom kijken we ook altijd heel goed uit. Maar er was geen auto toen we aan de oversteek begonnen. En toen we halfweg de straat waren, dook er ineens wél een wagen op. Hij kwam van rechts en moet razendsnel hebben gereden. De chauffeur kon niet stoppen aan het zebrapad en heeft me opgeschept. Het ging allemaal zo vlug, dat ik de juiste omstandigheden niet ken, maar ik denk dat ik tegen de motorkap ben gebotst en daarna werd weggekatapulteerd. Ik ben ook met mijn gezicht tegen de straatstenen gebotst. De auto heb ik maar in een flits gezien. Ik weet daardoor niet welk type het was. Zelfs de kleur heb ik niet kunnen zien", getuigt Hendrik. Zijn vrouw liep een meter voor hem uit, toen hij werd weggeslingerd en werd daardoor niet door de auto geraakt.

Gevlucht

Het slachtoffer heeft ernstige verwondingen opgelopen. "Ik kan niet meer stappen. Mijn scheenbeen is gebroken en dokters zijn er nog niet uit of er ook een fractuur in mijn knie zit. Mijn voorhoofd moest worden gehecht en ook mijn neus is door de aanrijding gescheurd. En verder heb ik kneuzingen over heel mijn lichaam", meet Hendrik zijn lichamelijke schade op.

Laf en harteloos

"De chauffeur zou toch de moed mogen hebben om zich kenbaar te maken", zucht de man. "Ongelukken gebeuren, maar iemand voor dood achterlaten? Ik lag daar in het midden van de straat. Nog een geluk dat er op dat moment geen andere wagen kwam. Hoe laf en harteloos moet je als aanrijder wel zijn om dan gewoon door te rijden?", vraagt het slachtoffer zich af.