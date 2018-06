Automobilist kritiek na ongeval aan Sportpaleis Patrick Lefelon

07 juni 2018

23u57

Bron: eigen berichtgeving 0 Net voor de start van optreden van Shakira in het Sportpaleis gebeurde op het kruispunt aan de Bisschoppenhoflaan een vreemd ongeval

Een chauffeur stak het kruispunt over, reed plots over de tramsporen en botste zonder te remmen op een reclamepaneel net voor de frituur op het Raouil Grégoirplein.

Mogelijk onwel

Volgens de politie is de chauffeur, een man van 49 jaar uit Merksem, mogelijk onwel geworden. Op het moment van het ongeval was het erg druk in de buurt. Gelukkig werd niemand geraakt door de op hol geslagen auto. Omstaanders boden de eerste hulp en later nam een spoedarts het van hen over. De chauffeur werd levensgevaarlijk gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

"We sluiten niet uit dat de man onwel is geworden", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "De man heeft nog geen alcoholtest kunnen afleggen."