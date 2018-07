Automobilist kritiek na frontale crash in Liedekerke: politie zoekt bestuurder witte Porsche Tom Vierendeels

06 juli 2018

10u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een persoon verkeert in levensgevaar na een frontale botsing vanochtend vroeg op de N208 in Liedekerke. Politie en parket zijn op zoek naar de bestuurder van een witte Porsche die mogelijk getuige was van de zware klap.

Rond 5 uur deze ochtend botste een Audi Q2 en een oudere Volkswagen frontaal in een bocht. Mogelijk verloor één van beide bestuurders de controle over het stuur en raakte hij de verhoogde zijberm. De bestuurder van de Volkswagen droeg zijn gordel niet en werd uit het wrak geslingerd.

Het motorblok van zijn wagen eindigde aan de andere kant van de gewestweg. Het slachtoffer verkeert momenteel in levensgevaar en werd overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. De bestuurder van de Audi bleef bij bewustzijn en gaf aan dat er zich op plaats van het ongeval ook even een witte Porsche bevond.

De bestuurder van de Porsche wordt gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) via het nummer 053/65.00.65. Hij of zij is mogelijk een belangrijke getuige.

Ook andere mogelijke getuigen wordt gevraagd contact op te nemen via hetzelfde nummer. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Dat gebeurde onder meer met een drone. Hierdoor bleef de gewestweg minstens vijf uur lang afgesloten in beide richtingen.