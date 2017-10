Automobilist komt om het leven na klap tegen boom in Diepenbeek 11u47

Bron: Belga 0 Google Maps Bij een zwaar verkeersongeval op de Boudewijnlaan (N702) in Diepenbeek is vanmorgen een automobilist om het leven gekomen. Om een onbekende reden is de persoon met zijn voertuig beginnen slippen en in de middenberm tegen een boom terechtgekomen. De brandweer moest de bestuurder uit het wrak bevrijden, maar hulp mocht niet meer baten.

Het verkeersongeval gebeurde in de richting van Genk. Het verkeer kan er langzaam over de pechstrook. De verkeershinder is beperkt. De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) staat in voor de signalisatie en is ter plaatse nog bezig met de vaststellingen.