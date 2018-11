Automobilist komt om bij ongeval in Eghezée

IB

24 november 2018

01u00

Bron: Belga

0

Op de N912-gewestweg in Saint-Germain, deelgemeente van het Naamse Eghezée, is gisterenavond een automobilist omgekomen bij een ongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren. Dat is vernomen bij de hulpdiensten.