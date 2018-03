Automobilist die meermaals over de kop gaat op A12 gewond naar ziekenhuis gebracht



Sander Bral

06 maart 2018

23u49

Bron: eigen berichtgeving 1 Een automobilist is naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij op de A12 verschillende keren over de kop ging met zijn wagen.

Deze avond rond half elf reed hij over de zij-rijbaan van de A12 richting Antwerpen. Ter hoogte van Aartselaar liep het mis en ging hij om een nog onverklaarbare reden enkele keren over de kop met zijn voertuig. De brandweer moest naar het accident snellen om de man uit zijn voertuig te bevrijden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Van de wagen zelf bleef niet veel meer over.

De volledige zij-rijbaan richting Antwerpen lag na het ongeval vol brokstukken en moest afgesloten worden terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft zich kunnen voordoen en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.