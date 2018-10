Automobilist botst in Schoten tegen klein paaltje en vliegt over de kop Sander Bral

17 oktober 2018

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Antwerpse Schoten is een personenwagen over de kop gegaan na een aanrijding met een verkeerspaaltje.

De bestuurder van een Volkswagen reed over de Botermelkbaan toen hij om een nog onbekende reden van de weg afweek en tegen een paaltje knalde. Door de klap werd de wagen de lucht in gekatapulteerd en ging hij over de kop. De auto kwam op zijn dak tot stilstand.



De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om de bestuurder uit het voertuig te helpen. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er was tijdelijk verkeershinder terwijl het voertuig getakeld moest worden.