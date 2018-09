Automobilist belandt onder vrachtwagen en komt om op Brusselse buitenring: snelweg afgesloten, urenlange hinder

Vermijd de omgeving mvdb

03 september 2018

06u09

Bron: VRT - Vlaams Verkeerscentrum - Belga 120 Door een dodelijk ongeval waarbij een auto onder een truck is beland, is de Brusselse buitenring ter hoogte van Wemmel helemaal afgesloten. De hinder zal nog een hele tijd duren. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de hele omgeving te vermijden.

Plaatselijk verkeer op de buitenring moet de snelweg verlaten via uitrit 9 aan het UZ Jette. Er is een omleiding tot het knooppunt Groot-Bijgaarden, waar het weer mogelijk is om de snelweg op te rijden. Door de grote drukte is het rond de omleiding stapvoets rijden. Verkeer op lange afstand wordt aangeraden om de reisroute aan te passen.

Het eerste ongeval gebeurde rond 4.20 uur, klinkt het bij de federale politie. Daar was slechts één voertuig bij betrokken. De bestuurder van het voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht, maar over zijn toestand is voorlopig niets bekend.

In de staart van de file die door het ongeval was ontstaan, kwam het tot een tweede ongeval. Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken en een personenwagen, die onder een vrachtwagen terechtgekomen is. De bestuurder van die personenwagen kwam om het leven. Een vrachtwagenchauffeur werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Twee trucks vlogen bij het ongeval in brand.



Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het al zeker een uur aanschuiven. Er staat momenteel vier kilometer file. De hinder zal nog lang aanhouden. Op de binnenring staat momenteel al een kijkfile van een half uur vanaf Groot-Bijgaarden.

update #R0 ongeval op de buitenring in Jette. De weg is er volledig versperd. Volg de omleidingen. Nu al bijna 1 uur file. De hinder zal nog lang duren. https://t.co/na9gceX0H4 pic.twitter.com/7F5RKbpTaA Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Door een ongeval is de #R0 buitenring rond Brussel volledig versperd ter hoogte van Jette. Je kan een lokale omleiding volgen via de Tentoonstellingslaan naar Koekelberg en vervolgens de Keizer Karellaan richting Groot-Bijgaarden. VRT Verkeer(@ verkeersanker) link