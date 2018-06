Automobilist (40) onder invloed vernielt nieuwe politiecombi na arrestatie mvdb

04 juni 2018

12u27

Bron: TV Limburg 3 Een 40-jarige bestuurder die onder invloed van drugs was, heeft zaterdag na zijn arrestatie in Bilzen een nieuwe politiecombi beschadigd. De man werd onderschept bij een preventieve patrouille, en stelde zich meteen weerspannig en verbaal zeer agressief op, zo meldt TV Limburg.

Het voertuig van de Bilzenaar bleek niet-verzekerd, niet-ingeschreven en niet-gekeurd. Ook reed hij met oldtimer-nummerplaten rond. De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst hield de wagen aan Meershoven tegen. De veertiger weigerde een speekseltest af te leggen. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Na overleg met het parket werd de agressieve automobilist gearresteerd. Hij mocht ontnuchteren in het cellencomplex van het politiecommissariaat. Tijdens zijn overbrenging beschadigde hij het nieuwe politievoertuig. Het was al de tweede keer op tien dagen tijd dat de veertiger onder invloed werd opgesloten. Er werden verschillende processen-verbaal opgepsteld. De man zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.