Automobilist (39) die Julie (22) doodreed "had een hele bak bier op en snoof coke": drie jaar cel gevorderd voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Evergem bvb

12 juni 2018

12u27

Bron: Belga 0 De autobestuurder die in september 2017 de 22-jarige chiroleidster Julie Roelens doodreed in het Oost-Vlaamse Evergem, riskeert twee jaar cel voor onopzettelijke doding en één jaar cel voor vluchtmisdrijf. Dat bleek vandaag voor de Gentse politierechtbank. "Hij had een hele bak bier op en is op het einde nog coke beginnen snuiven", stelde de advocaat van de burgerlijke partij.

Het ongeval gebeurde rond half vier in de nacht van 9 op 10 september in de Vaartstraat West in Evergem. De 22-jarige Julie Roelens overleefde het ongeval niet. De 39-jarige bestuurder reed na het ongeval door zonder het slachtoffer te helpen, maar werd later door de politie opgepakt. Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed was van alcohol en drugs.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De autobestuurder werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer bevestigde toen de aanhouding, maar de man is intussen vrij onder voorwaarden.

Potentiële moordenaar

"De man heeft tot op heden nog geen enkel woord waarheid gesproken", pleitte de advocaat van de ouders van het slachtoffer. "Nu zegt hij dat Julie op de rijbaan liep, maar daar is geen enkele aanwijzing voor. Hij was aan het zwalpen van links naar rechts en heeft Julie op het fietspad aangereden. Hij heeft het niet gewild, maar als je zelf de wagen neemt in die omstandigheden dan ben je een potentiële moordenaar. Hij had een hele bak bier op en is op het einde nog coke beginnen snuiven. We zitten bijna bij moord", stelde advocaat August Blomme.