Automobilist (39) die Julie (22) doodreed "had een hele bak bier op en snoof coke": drie jaar cel gevorderd voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Evergem “Een verkeersongeluk? Neen, Julie is vermoord” Sam Ooghe

12 juni 2018

12u27

Bron: Eigen berichtgeving 3 “Deze man was niet zomaar geïntoxiceerd: hij had 25 pinten gedronken, én een lijn coke gesnoven.” De advocaat van Julie Roelens, de 22-jarige vrouw die in september doodgereden werd in het Oost-Vlaamse Ertvelde, heeft deze voormiddag aan de politierechter gevraagd om de chauffeur te beschouwen als een moordenaar. Het parket volgt die redenering niet en vraagt drie jaar cel.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 9 op 10 september 2017. Julie en een vriend kwamen terug van een fuif. Het meisje, een lokale chiroleidster, werd aangereden en stierf in de armen van haar kompaan. De chauffeur, David D. (39) uit Evergem, was onder invloed van alcohol en cocaïne. Hij stapte uit, maar toen hij sirenes hoorde, stoof hij weg. Even later werd hij toch opgepakt.

Alcohol en cocaïne

“2,13 promille had de chauffeur in zijn bloed”, pleitte advocaat August Blomme deze voormiddag. “Dat moet je eens uitrekenen. Hij was begonnen met pinten te drinken om 15 uur. En om 3u ’s nachts heeft hij nog steeds 2,14 promille in het bloed. Na al die uren waarbij zijn lichaam de alcohol kan afbreken, en verschillende watertjes en cola’s tussendoor. Dat zijn 25 pinten. Daarna heeft hij nog een lijn coke gesnoven en is hij in de wagen gestapt.” Voldoende voor de advocaat om van moord te spreken. “Het lijkt misschien verregaand, maar dit neigt naar opzet.”

Een oordeel waar de vrienden van Julie het ongetwijfeld mee eens zijn. Een twintigtal aanwezigen woonde de schizofrene zitting bij. Schizofreen, want zo emotioneel het pleidooi van advocaat Blomme was, zo technisch en afstandelijk waren de woorden aan de overzijde. De raadsman van David D. vraagt een straf met uitstel. Hij haalt onder meer aan dat Julie mogelijk op de rijbaan liep met haar fiets, en dat haar achterlicht niet brandde. “Daardoor was ze wellicht pas op 20 meter zichtbaar – of op één seconde van het ongeval. Dan dringt de vraag zich op: had iemand die niet geïntoxiceerd was, de aanrijding op zo’n korte afstand wél kunnen vermijden?”

In juridisch jargon wordt Julie Roelens zo een “onvoorzienbare hindernis op de rijbaan”. Een terminologie die kwaad bloed zet bij de nabestaanden. Broer Dieter Roelens weigerde de zitting zelfs bij te wonen. “En dat kan ik me goed voorstellen”, zegt advocaat Blomme. “Zoiets doet uitschijnen dat het de schuld van Julie was.”

Rijbewijs niet opgehaald

Het parket eist 3 jaar cel en 8 jaar rijverbod. Het rijverbod heeft de chauffeur al aan zichzelf opgelegd. Hij neemt enkel nog de fiets en het openbaar vervoer. Zijn rijbewijs ligt klaar bij de gemeente, maar hij weigert het document op te halen. Ook van drank en drugs blijft hij sinds het ongeval af. Deze voormiddag betuigde de man zijn spijt. “Ik besef maar al te goed wat ik deze familie heb aangedaan. Het spijt mij zo. Ik heb dit nooit gewild – ik had haar echt niet gezien op de baan.”

Het laatste woord was voor de mama van Julie. “Wat de straf ook wordt: wij moeten dit verlies levenslang dragen.”

Het vonnis klinkt over twee weken.