Automobilist (23) vlucht weg tegen 200 km per uur en rijdt inspecteur aan Man onder invloed voorgeleid voor poging doodslag Sander Bral

04 juni 2018

13u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man is afgelopen nacht gearresteerd na een dolle achtervolging van meer dan 25 kilometer. De politie-achtervolging startte in het Antwerpse district Merksem en eindige pas in Gooreind (Wuustwezel). De man uit Wuustwezel reed tot 200 km per uur en werd klemgereden. Een inspecteur werd aangereden en raakte als bij wonder slechts lichtgewond.

Een interventieploeg van de lokale politie van Antwerpen merkte zondagavond rond half twaalf op de E19 in Merksem een Audi A4 op die aan overdreven snelheid reed. "Onze ploeg volgde de bestuurder en maakte hem er op attent snelheid te minderen en de afrit in Schoten te nemen”, klinkt het bij de politie.

Pechstrook

"De chauffeur weigerde, reed verder over de E19 en dreef zijn snelheid zelfs op tot 200 kilometer per uur. Hij haalde andere voertuigen langs rechts in en gebruikte de pechstrook om snelheid te nemen." In Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) verliet de bestuurder de snelweg richting Maria-ter-Heide aan 170 kilometer per uur. Hij stak kruispunten over met 100 per uur en reed 80 in een zone 30. De verdachte reed verder over de Bredabaan richting Gooreind. Daar stopte hij in de straat Wiezelo.

"Eén van onze inspecteurs stapte zelf ook uit en maande de verdachte aan om te blijven staan", klinkt het verder bij de politie. "De bestuurder negeerde opnieuw het politiebevel en reed in op de inspecteur. Die kon zich met zijn handen afduwen op de motorkap en geraakte gelukkig slechts lichtgewond. Hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte opnieuw weg maar zijn motor raakte oververhit. Het voertuig begon te roken en verloor aan kracht waardoor het voor onze ploegen veilig was om hem klem te rijden zodat het voertuig eindelijk tot stilstand gebracht kon worden."

Getrokken wapens

De verdachte werd met getrokken wapens overmeesterd en gearresteerd door de politie. De 23-jarige gaf nog geen reden waarom hij wegvluchtte van de politie. Hij was licht onder invloed en in zijn wagen werd een gebruikshoeveelheid verdovende middelen gevonden. Hij wordt vandaag nog voorgeleid voor poging tot doodslag.