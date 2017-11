Automobilist (100) rijdt zich vast op treinsporen Kristien Bollen

22u48

Maurice B. uit Kapellen bij Glabbeek in Vlaams-Brabant was naar Diest gereden om inkopen te doen in de Carrefour. De eeuweling raakte echter wat verward en verdwaalde met zijn wagen.

In Zichem reed de bejaarde met zijn auto op het einde van de stationsparking een klein baantje in. Hierbij reed hij een paaltje, dat bedoeld was om de doorgang te belemmeren, omver.

De onfortuinlijke man kwam dus met zijn wagen op de sporen terecht. Hij mag van geluk spreken dat er niet meteen een aanstormende trein voorbij raasde.

Het incident werd tijdig bemerkt waardoor de man als bij wonder ongedeerd bleef. Het treinverkeer raakte echter wel gestoord; de wagen diende van de sporen getakeld te worden.