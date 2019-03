Autokeuring te streng voor krassen en barsten in voorruit: gedupeerde bestuurders krijgen vergoeding kg

13 maart 2019

18u10

Bron: Belga 0 Wie bij de autokeuring ten onrechte een rode kaart heeft gekregen door een te strenge toepassing van nieuwe regels rond krassen en barstjes, zal daarvoor een vergoeding krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Karin Brouwers.

Sinds 17 december vorig jaar is de autokeuring plots strenger voor krassen en barsten in de voorruit. Sommige automobilisten kregen onverwacht een rode kaart bij de keuring en moesten in allerijl een sterretje herstellen of hun voorruit vervangen. De Vlaamse Ombudsman kreeg daarover verschillende klachten en trok aan de alarmbel.



Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft de kwestie te maken met een overdreven strenge toepassing van een Europese richtlijn. "Men stelde dat alle barstjes, sterretjes en krasjes aanleiding zouden geven tot een rode kaart wanneer ze zich in het veld van de ruitenwissers bevonden, zonder specificatie over welke krassen het zou gaan. Elke kras werd in aanmerking genomen voor een rode kaart", legt Weyts uit.



"Dat was te verregaand en dus zijn er enkele klachten binnengekomen bij de ombudsman", klinkt het.

Versoepeld

Volgens de N-VA-minister is de regelgeving intussen opnieuw bijgestuurd en versoepeld. Weyts belooft ook om de gedupeerden te vergoeden. Op welke manier is niet duidelijk.



"Het gaat natuurlijk over een beperkt aantal gevallen. De periode in kwestie was ook maar tweeënhalve maand. De specificiteit van de problematiek maakt ook dat het volgens een schatting van onze administratie samen met GOCA over enkele tientallen gevallen gaat, misschien niet eens meer dan twintig", aldus Weyts.



Vraagsteller Karin Brouwers (CD&V) is tevreden dat de gedupeerden een vergoeding zullen krijgen, maar hekelt wel de misgelopen communicatie.