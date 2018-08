Autohandelaars kunnen niet meer sjoemelen met garantie SSL

27 augustus 2018

04u49 0 Heel wat verkopers van tweedehandsauto's geven kopers niet de garantie waar ze recht op hebben. Dat blijkt uit een controle door de Economische Inspectie. Bij 88 van de 151 gecontroleerde ondernemingen werden 257 inbreuken vastgesteld. Om daar komaf mee te maken, lanceert minister Peeters nu een checklist.

Belgen kopen massaal 'occasies': vorig jaar werden er 661.146 ingeschreven. "Maar veel autohandelaars staan kortere garantietermijnen toe dan wettelijk voorzien, of ze laten de garantie maar gelden op bepaalde onderdelen", zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V).

"In overleg met sectororganisatie Traxio hebben we nu een checklist uitgewerkt, die alle professionele verkopers van tweedehandsvoertuigen moeten gebruiken. Voor elk onderdeel wordt daarop aangegeven of dat in orde is, sporen van slijtage vertoont, of te herstellen is. De consument weet daardoor veel duidelijker dan vandaag welke garantie hij kan verwachten. Als op de checklist staat dat een onderdeel in orde is, kan je je beroepen op de wettelijke garantie van één jaar."

“De regels op vlak van garantie zijn duidelijk en kunnen niet zomaar ingeperkt worden door een handelaar”, zegt minister Peeters. Lees het hele verhaal in onze abonneezone. Proef nu 4 weken gratis.