Autofabriek VDL Nedcar, waar ook veel Belgen werken, schrapt ongeveer 700 banen ADN

07 oktober 2019

16u01

Bron: Belga 16 In de autofabriek VDL Nedcar, in het Nederlandse Born, zullen zo’n 700 banen worden geschrapt. De directie verwijst naar de dalende vraag naar auto’s. De fabriek bevindt zich in de grensstreek met Limburg: er werken traditioneel dus ook heel wat Belgen.

Het gaat concreet om interimbanen die verdwijnen. De afbouw begint in de week van 4 november en zou naar verwachting tegen het einde van het jaar zijn afgerond.



De autofabriek gaat de ontslagen uitzendkrachten, waar mogelijk, een baan aanbieden in een andere vestiging. Na de ingreep zullen er nog zo’n 400 uitzendkrachten overblijven in de fabriek in Born. Bij VDL Nedcar werken in totaal 4.800 mensen.