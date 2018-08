Autodieven vallen stil met platte batterij: Tesla terug bij eigenaars HA

07 augustus 2018

14u41

Bron: Belga 0 Dieven hebben vandaag een elektrische Tesla noodgedwongen moeten achterlaten. Het voertuig was niet volledig opgeladen en de actieradius bleek beperkt. De criminelen moesten in Wemmel hun mislukte diefstal opgeven en zetten het op een lopen.

Het voertuig werd in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem, nabij Gent, gestolen nadat onbekenden door een raam hadden ingebroken. Ze drongen een villa binnen en gingen aan de haal met de sleutels van de Tesla. Maar op de vluchtroute naar een veilige schuilplaats bleek de batterij van de Tesla niet volledig opgeladen.



De dieven moesten het peperdure voertuig onderweg noodgedwongen achterlaten. De Tesla werd later in Wemmel onbeschadigd door de politie teruggevonden. Die is een onderzoek gestart.