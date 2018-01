Autodieven richten ravage aan in Halle Tom Vierendeels

15u55

Bron: Eigen berichtgeving 88 Tom Vierendeels De aangereden wagens zijn vermoedelijk total loss. Autodieven hebben zondagochtend rond 6.45 uur een ravage aangericht op de Nijvelsesteenweg in Halle. De mannen botsten met hun Mazda tegen drie geparkeerde wagens, lieten hun zwaar beschadigde wagen achter en sloegen te voet op de vlucht.

De politie was snel ter plaatse en kon in de onmiddellijke omgeving twee mannen oppakken. Het gaat om twee twintigers uit het Brusselse die ter beschikking gesteld werden van het parket Halle-Vilvoorde. De Mazda zou vorige week ook in het Brusselse gestolen geweest zijn. Het onderzoek loopt.