Autodeelplatform Drivy populair bij Belgische gebruikers: 1.500 gedeelde voertuigen leggen al meer dan 4 miljoen kilometer af bvb

27 juni 2018

14u21

Bron: Belga 0 Het autodeelplatform Drivy, dat twee jaar actief is in België, telt in ons land vandaag meer dan 30.000 actieve gebruikers en 1.500 gedeelde voertuigen. De Belgische gebruikers hebben al meer dan 4 miljoen kilometer gereden met de deelauto's van Drivy. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Drivy is naar eigen zeggen ondertussen een van de grootste autodeelplatformen ter wereld, met 2 miljoen gebruikers.

In maart lanceerde Drivy in België "Drivy Open", technologie die het mogelijk maakt om de deuren van een voertuig te openen via een smartphone. "Een belangrijk voordeel, dat zowel huurders als verhuurders steeds talrijker aantrekt", klinkt het.

Auto's die met deze technologie zijn uitgerust, hebben volgens Drivy een stijging gezien van het aantal reserveringen met gemiddeld de helft. In Brussel, waar het aantal wagens met de "Drivy Open"-technologie het meest toeneemt, gebeurt meer dan 30 procent van de boekingen in self-service.