Autobrand slaat over op huis van alleenstaande moeder in Moorslede Hans Verbeke

05 augustus 2018

14u56

Bron: eigen berichtgeving 0 Een banale autobrand, zondag op de middag, heeft zware gevolgen voor een alleenstaande moeder met een kroostrijk gezin uit Moorslede.

Toen er deze middag niemand thuis was, ontstond brand aan een wagen zonder nummerplaten die naast de woning geparkeerd stond. Het vuur vond niet alleen een gretige prooi in de auto en een voertuig dat er net achter stond, maar ook in het droge groen in de onmiddellijke omgeving.

De vlammen breidden vervolgens uit naar de veranda, die helemaal verloren ging, en naar de keuken. Ook daar is de schade groot. In de brand stierven een aantal dieren, waaronder enkele poezen en een grote hond. Een andere hond kon dan weer gered worden. Het beestje was wel bevangen door de rook en kreeg daarom zuurstof toegediend door de brandweer. Het huis is onbewoonbaar. Het parket van Ieper stuurde een deskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen.