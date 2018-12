Autobestuurder verongelukt op N90 in Andenne TT

29 december 2018

21u38

Bron: Belga 0 Een autobestuurder is afgelopen nacht om het leven gekomen na een verkeersongeval op de N90 in Andenne. Dat heeft het parket van Namen bekendgemaakt.

De bestuurder, een vijftiger, was de enige betrokkene. De man verloor volgens een bestuurder die uit de tegengestelde richting kwam en getuige was, de controle over zijn voertuig. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn, heeft het parket geen verkeersdeskundige aangeduid.