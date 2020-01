Autobestuurder rijdt twee pony’s dood in Waals-Brabant TMA

04 januari 2020

10u43

Bron: Belga

Een automobilist heeft zaterdagochtend enkele pony's aangereden die zich op de openbare weg bevonden in Villers-la-Ville. Twee van de vijf pony's overleefden de aanrijding niet. Dat is vernomen van de brandweer van Waals-Brabant.



Het ongeval gebeurde even na 5 uur op de chaussée de Namur in Villers-la-Ville. De autobestuurder werd verrast door de pony's die midden op de rijbaan stonden. Twee dieren werden geraakt door de auto en overleefden de klap niet. Twee andere pony's werden door de brandweer gevangen en overgebracht naar een manege in de buurt. De politie wist de laatste pony te vangen. De autobestuurder raakte niet gewond bij de aanrijding.