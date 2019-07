Autobestuurder rijdt in op vier fietsers in Hoei: Pierre (55) sterft voor ogen echtgenote LH

14 juli 2019

16u32

Bron: Belga, Sudinfo 6 Een autobestuurder is vandaag net voor de middag op de N90 tussen Luik en Hoei ingereden op vier fietsers. Een 55-jarige fietser overleed ter plaatse, zo heeft het parket van Luik bekendgemaakt. Ook de vrouw van het slachtoffer maakte deel uit van de groep.

De hulpdiensten werden deze middag opgeroepen voor een interventie op de N90 ter hoogte van de sluis van Ampsin-Neuville. Aan de weg zijn momenteel werken bezig met het oog op de uitbreiding van de sluis.



Volgens de eerste vaststellingen van het parket reed de jonge bestuurder krachtig in op een fietser van 56 jaar. De man werd weggeslingerd tegen een groepslid en bezweek aan zijn verwondingen. De vrouw van het slachtoffer maakte ook deel uit van de fietsgroep.

Volgens de brandweer van de zone Hemeco werden drie fietsers en de autobestuurder overgebracht naar het regionaal ziekenhuis van Hoei. De bestuurder, een 23-jarige man uit Marchin, verkeerde in shock. Het parket vorderde een verkeersdeskundige en een wetsarts. Alcohol zou geen rol gespeeld hebben.

Zeer geliefd in gemeente

De 55-jarige Pierre Delvecchio en zijn vrouw waren de uitbaters van een gastenverblijf in het Luikse Villers-le-Bouillet. Pierre was zeer zeer geliefd in zijn gemeente, aldus burgemeester François Wautelet. “Hij was bekend in de gemeente, hij kookte voor het feest van zijn dorp.”