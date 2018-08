Autobestuurder rijdt fietser met opzet aan en wordt vrijgelaten (onder elektronisch toezicht) AW

08 augustus 2018

16u37

Bron: Belga 0 De autobestuurder die gisteren verschillende keren een 17-jarige fietser met opzet aanreed in Charlerloi, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging tot doodslag maar vrijgelaten onder elektronisch toezicht. De bestuurder kon door getuigen worden overmeersterd. De fietser raakte gewond.

De feiten deden zich dinsdag omstreeks 14.30 uur voor in Gilly, een deelgemeente van Charleroi. Volgens het parket van Charleroi zou de bestuurder de fietser de pas hebben afgesneden, wat tot een discussie leidde. De automobilist liet de fietser voor, waarna hij die opzettelijk aanreed. Toen het slachtoffer opnieuw opstond, reed de bestuurder de fietser opnieuw aan. De fietser kon een derde aanrijding vermijden.



Toen de bestuurder uitstapte en aanstalten maakte de jongen ook te slaan, werd hij door omstaanders tegengehouden. Zij hielden de man vast tot de lokale politie van Charleroi ter plaatse kwam. De gewonde fietser werd naar het ziekenhuis overgebracht.



De bestuurder is vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Die hield de automobilist aan voor poging tot doodslag. De verdachte is niet opgesloten, maar moet een elektronische enkelband dragen.

