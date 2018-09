Autobestuurder die mama en kindjes aanreed in Sint-Niklaas hoopt op vrijlating onder voorwaarden na psychiatrisch onderzoek AW

20 september 2018

18u07

Bron: Belga 5 De 21-jarige autobestuurder die vorige maand het dodelijk ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte waarbij een meisje van vijf omkwam, zal morgen voor de raadkamer in Dendermonde zijn voorlopige vrijlating vragen. Het onderzoek loopt volop en de man is intussen psychiatrisch onderzocht.

De dodelijke aanrijding gebeurde op 20 augustus rond 16.15 uur op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. De autobestuurder verloor de controle over het voertuig en reed drie voetgangers aan. De slachtoffers waren een moeder van 42 jaar en haar twee dochters van acht en vijf jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarig meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De andere twee slachtoffers werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn aan de betere hand.



Volgens het parket nam de bestuurder van het voertuig na de aanrijding te voet de vlucht, maar hij keerde kort daarna terug naar de plaats van het ongeval. De bestuurder verklaarde dat hij afgeleid was door zijn passagier, waardoor hij gas had bijgegeven in plaats van af te remmen.

De onderzoeksrechter liet hem aanhouden voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs. De raadkamer bevestigde vorige maand zijn aanhouding, en de verdediging ging daartegen niet in beroep. De man bleef een maand in de cel en hoopt nu op een vrijlating onder voorwaarden.