Auto wordt gegrepen door trein in Harelbeke: 79-jarige bestuurster komt om het leven

15 mei 2018

19u20

Bron: Eigen berichtgeving

Aan een overweg in Stasegem bij Harelbeke is omstreeks 17.10 uur een 79-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze met haar auto werd gegrepen door een trein. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

De trein reed van Oudenaarde naar Kortrijk. De auto werd in de gracht naast de sporen gekatapulteerd. De hulpdiensten snelden ter plaatse en reanimeerden de vrouw ter plaatse. Helaas kwam alle hulp te laat, de vrouw uit Deerlijk stierf ter plaatse. Een deskundige van het parket is ondertussen bezig om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

De eerste signalen wijzen niet in de richting van een wanhoopsdaad, maar naar een spijtig ongeval. De vrouw zou allicht in verwarde toestand door de slagbomen gereden zijn van de spooroverweg. Daarna werd ze gegrepen door de trein.

Door het ongeval is het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk volledig stilgelegd in beide richtingen, dat zal allicht nog het grootste deel van de avond het geval zijn. In de trein zelf raakte niemand gewond. De vijftien passagiers werden geëvacueerd en konden hun reis verder zetten met vervangbussen van De Lijn.