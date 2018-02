Auto wijkt af van rijbaan: bestuurder in levensgevaar naar ziekenhuis

Toon Verheijen

24 februari 2018

20u53

De bestuurder van een personenwagen is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Adolf Greinerstraat in Hoboken. De wagen reed met gedempte lichten en week plots af van zijn rijbaan.