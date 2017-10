Auto weggetakeld: opnieuw treinverkeer tussen Aarschot en Testelt

15u56

Bron: Belga

Omstreeks 15.00 uur is het treinverkeer tussen Aarschot en Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) weer op gang gekomen, nadat het eerst op politiebevel was stilgelegd, omdat een auto op het talud (spoorberm) naast het spoor was terechtgekomen en er gevaar bestond dat de wagen op de sporen zou vallen.