Auto vliegt in brand in centrum Maasmechelen Marco Mariotti

07 september 2018

10u02

Bron: eigen berichtgeving 5 In het centrum van Maasmechelen is deze morgen rond 9.20 uur een auto in brand gevlogen. Het vuur ontstond onder de motorkap.

Medewerkers van de Jeugddienst merkten de brand op aan de Dokter Haubenlaan op de parking tegenover het vredegerecht, ze verwittigden meteen de brandweer. Politie en brandweer zijn ter plaatse, het vuur is bijna onder controle.

Of er ook schade is aan andere wagens, is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond.