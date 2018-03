Auto vat vuur op oprit in Sint-Michiels en zet bijna ook woning mee in brand Jan Van Maele

17 maart 2018

16u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Vijverhoflaan In Sint-Michiels, Brugge vatte even voor 15.00 uur een auto vuur. De monovolume stond op de oprit van een woonhuis geparkeerd toen hij plots in brand vloog. Het vuur ontstond in het motorcompartiment van de wagen en breidde snel uit.

Door de hitte sprong een raam van de woning aan diggelen en vatte een gordijn in het huis vuur. Door het snelle optreden van de brandweer kon voorkomen worden dat de brand zich ver in de woning verspreidde, want aan brandbaar materiaal was er geen gebrek. Niemand raakte gewond.

De brandende auto kon snel geblust worden maar is desondanks rijp voor de schroothoop. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet geweten. De eigenaars van de auto hadden vandaag nog met de wagen zonder problemen naar Zeebrugge gereden. Tijdens de bluswerken was de Vijverhoflaan voor alle verkeer in beide richtingen afgesloten. De bussen van de lijn liepen daarbij een kleine vertraging op.