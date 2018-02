Auto vat vuur na botsing tegen gevel in Gaasbeek Tom Vierendeels

23 februari 2018

02u30

Bron: eigen berichtgeving 1 In Gaasbeek, een deelgemeente van Lennik, raakte een woning gisterenavond beschadigd door een brand na een verkeersongeval. Een zestiger uit de buurt reed met zijn Mercedes op de Donkerstraat in de richting van Lennik-centrum toen hij om een nog onbekende reden links van de weg ging.

De man botste met zijn wagen tegen de gevel, waarna zijn voertuig in brand vloog. De bestuurder kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. De vlammen sloegen al snel over naar het dak van de woning en ook het grote raam van een werkkamer barstte.

Hierdoor maakten vlammen en rook zich ook snel meester van die ruimte, terwijl er in de rest van de wonig ook veel rook hing. De brandweer rukte massaal uit en kon door een snelle tussenkomst de brandschade relatief beperkt houden.