Auto van dokwerker in brand gestoken: vergelding in drugsmilieu? PLA

07u19 2 Marc De Roeck In de Vordersteinstraat in Schoten is vanmorgen rond 4 uur een BMW X5 uitgebrand. Alles wijst op brandstichting. De wagen zou volgens buurtbewoners eigendom zijn van een dokwerker.

Alles wijst erop dat dit incident kadert in een vergeldingsactie binnen het drugsmilieu. De federale politie heeft het labo ter plaatse gestuurd voor een sporenonderzoek.

Sinds begin dit jaar is al op meer dan een tiental plaatsen geschoten op woningen of zijn auto’s in brand gestoken van mensen die gelinkt worden aan de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

