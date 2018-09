Auto valt stil op sporen in Schoonaarde en wordt gegrepen door trein, geen slachtoffers ADN

18 september 2018

07u47

Bron: Belga 0 Op een overweg in het Oost-Vlaamse Schoonaarde, deelgemeente van Dendermonde, is deze ochtend een auto op een overweg aangereden door een trein. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd tussen Schellebelle en Dendermonde.

Infrabel kreeg de melding om 6.15 uur binnen. "Een auto werd aangereden door een trein op een overweg aan de Constabelstraat in Schoonaarde", zegt woordvoerder Thomas Baeken. Volgens de eerste vaststellingen zou de auto stilgevallen zijn op de sporen. In de auto en in de trein vielen geen slachtoffers.

Sinds 6.15 uur is er op lijn 53 in beide richtingen geen treinverkeer tussen Schellebelle en Dendermonde. Rond 7.20 uur zijn de takelwerkzaamheden begonnen. "Er zou geen schade zijn aan de sporen", zegt Baeken. Eens getakeld, zou het treinverkeer dus snel kunnen hernemen. Infrabel hoopt om nog tijdens de ochtendspits de lijn vrij te krijgen.