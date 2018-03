Auto valt stil op overweg in Zillebeke, moeder en dochter ontsnappen nipt aan aanstormende trein LSI

11 maart 2018

13u59 127

In Zillebeke bij Ieper is even voor 13 uur een auto geraakt door een trein. De auto viel op de overweg stil en kort daarna ging het belsignaal en sloten de slagbomen. Een vrouw en haar dochter in de auto konden zich tijdig uit de voeten maken. De auto bolde nog achteruit op de lichte helling aan de overweg maar werd toch nog vooraan geraakt door de trein. Het incident deed zich voor op de lijn 69. Een dertigtal passagiers is ondertussen uit de trein geëvacueerd en met een bus naar het volgende station gebracht.